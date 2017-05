Il servizio o è pubblico o è privato

Lunedì pomeriggio il Consiglio di amministrazione della Rai ha bocciato il piano per l’informazione del direttore generale Antonio Campo Dall’Orto e ha messo un punto definitivo all’esperienza di CDO in Rai. Le dimissioni di Campo Dall’Orto non sono ancora arrivate ma arriveranno a giorni, probabilmente prima della fine della settimana, e il nome che dovrebbe prendere il suo posto, salvo sorprese, ha un profilo più simile a quello di Paolo Del Brocco, ex direttore generale di Rai Cinema e oggi amministratore...

