Da oggi fino a sabato 13 maggio si terrà all'International Exhibition Centre di Kiev la 62esima edizione dell'Eurovision Song Contest, uno degli eventi musicali più seguiti al mondo (in quanto a seguito il New York Times lo accosta addirittura al Super Bowl) e al quale partecipano 42 paesi. A ospitare la rassegna quest'anno è l'Ucraina perché nella scorsa edizione ha vinto la cantante locale Jamala con la sua “1944”. Il portabandiera dell'Italia, che per regolamento accede direttamente alla finale, è Francesco Gabbani con “Occindentali's Karma”.





Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo è considerato il favorito assieme ai partecipanti di Bulgaria e Svezia, rispettivamente il 17enne Kristian Kostov con “Beautiful mess” e Robin Bengtsson con “I can't go on”.







Le semifinali sono in programma oggi e giovedì. In tv saranno visibili dalle 20.50 su Rai4 con il commento di Andrea Delogu e Diego Passoni. La finale sarà sabato 13 maggio alle 20.35 e andrà in onda su Rai1 con il commento di Flavio Insinna e Federico Russo in diretta da Kiev. Tutte le serate, comunque, saranno anche visibili in streaming sul sito di Eurovision o su Youtube.

In gara tornano Portogallo (con Salvador Sobral) e Romania (Ilinca featuring Alex Florea) dopo un anno di assenza, mentre la Russia ha deciso di ritirarsi: l’Ucraina ha negato il visto alla sua cantante Yulia Samoylova dopo che lei stessa ha confermato di essere entrata in Crimea senza il permesso della autorità locali. Una polemica, evidentemente, nel solco dell'annessione russa di tre anni fa.