I video dei cartoni animati che spaventano i bambini

Cartoni animati per bambini che diventano d'un tratto inquietanti, raccontando trame poco adatte ai più piccoli. È quanto riporta la Bbc, secondo cui cercando su Youtube Peppa Pig o alcuni tra i più popolari cartoni Disney può capitare di andare a finire su uno dei centinaia di video fake che utilizzano i personaggi dei cartoni più amati dai bambini distorcendo le trame.

Le immagini di questi video sono molto simili agli originali, ma le trame poco appropriate per un pubblico di bambini. A spiegare come i video confondano i più piccoli è la giornalista e mamma Laura June, che ha raccontato cosa è capitato ai suoi figli. “Qualche settimana fa mia figlia ha iniziato a guardare un video di Peppa Pig che sembrava uguale a tutti gli altri”, ma si trattava invece di un episodio “assolutamente orribile”. Il video, dal titolo “#Peppa #Pig #Dentist #Kids #Animation #Fantasy,” racconta la storia di Peppa Pig che va dal dentista e dopo breve la narrazione si muove veloce verso immagini di siringhe e aghi che spaventano i bambini e i colori dei protagonisti si alterano. I bambini non colgono la differenza con l’originale ma possono risultarne inquietati, dice la Bbc.

Ecco perché non faccio vedere i cartoni animati ai miei figli Confessione di un padre che, a New York, non vuole allinearsi al contesto e sincronizzarsi con il mondo

A sfuggire di mano sono principalmente i video che la piattaforma di Google suggerisce mentre si guardano altri video, su cui i bambini sono spinti a ciccare. Non ci sono solo plagi di cartoni famosi ma anche nuove proposte, tutte però legate da racconti cruenti e diseducativi. I canali che li pubblicano, come Toys and Funny Kids Surprise Eggs, ne guadagnano milioni di visualizzazioni che si trasformano in clic e in pubblicità.