La Rai ha chiuso Parliamone Sabato, il programma condotto da Paola Perego, dopo le polemiche in seguito alla messa in onda di una lista nella quale venivano elencate le ragioni per scegliere una fidanzata dell'est Europa. Gli autori avevano analizzato il loro fascino sulla base di sei presunte peculiarità: “Dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo”, “sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni”, “perdonano il tradimento”, “sono disposte a far comandare il loro uomo”, “sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa” e “non frignano, non si appiccicano, non mettono il broncio”.

“Gli errori si fanno, e le scuse sono doverose, ma non bastano”, ha detto il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto. “La decisione di chiudere Parliamone Sabato - spiega Dall'Orto - non è infatti solo la necessaria reazione ai contenuti che contraddicono sia la mission del servizio pubblico che la linea editoriale. È anche una decisione che accelera la revisione del daytime di Rai 1 sulla quale peraltro stavamo lavorando da tempo. Questo al fine di rendere i contenuti Rai sempre più coerenti ai valori che ne ispirano la missione”. Il direttore di Rai1, Andrea Fabiano, ha aggiunto: “Rinnovo le mie scuse più sincere per quanto accaduto e ribadisco l’impegno per un’offerta sempre ispirata ai valori del servizio pubblico”.

Spero che @peregopaola sia cacciata da @raiuno anche a malo modo,così tutte le donne dell'Est-Ovest- scrittrici e giornaliste saranno salve. — ellepi_one ® (@PrestaLucio) 20 marzo 2017

Così ha twittato il marito di Paola Perego

La presidente Rai Monica Maggioni aveva parlato di “errore folle, inaccettabile” per una “rappresentazione surreale dell'Italia del 2017”. Il presidente della Vigilanza Rai, il grillino Roberto Fico, sin da subito aveva invocato “provvedimenti seri”. Pesante anche il commento della presidente della Camera Laura Boldrini: “È inaccettabile che in un programma televisivo le donne siano rappresentate come animali domestici di cui apprezzare mansuetudine, accondiscendenza, sottomissione. Questa vergognosa lista è offensiva sicuramente nei confronti delle donne: quelle italiane che non sarebbero sufficientemente brave con i propri compagni e quelle dell’est descritte come dei peluche. Ma offende anche gli uomini, che risulterebbero esseri incapaci di relazionarsi alle donne in modo paritario”. In più, secondo la Boldrini, “si rende la donna un oggetto, e da questo alla violenza il passo è breve”.





A difendere parzialmente Parliamone Sabato ci aveva provato il presidente del Codacons, Carlo Rienzi: in una nota parlava di polemica “ipocrita e insensata” e spostava l'attenzione sulle pagine dei quotidiani dove “la donna appare come un mero oggetto, eppure non ci sembra che chi oggi si indigna con la Perego abbia mai protestato contro i direttori delle varie testate giornalistiche”.