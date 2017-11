Il dilemma della net neutrality

La net neutrality è un tema con cui nessuno vuole avere a che fare: è tecnicamente complesso ed entrambe le parti in gioco fanno appello ai medesimi princìpi di concorrenza e libero mercato per far valere le proprie ragioni. La net neutrality, in breve, è quel principio per cui i fornitori di accesso a internet (come Telecom e Fastweb in Italia) sono costretti a lasciare che tutti i contenuti (i video di Netflix, le pagine internet del Foglio, le videochiamate...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.