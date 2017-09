Le cose che amiamo ci sembra che stiano lì da sempre, non riusciamo più a immaginare un tempo in cui non esistevano. Non c’è mai stato un mondo, eppure c’è stato eccome, senza i jeans, senza i film di Woody Allen, senza Anna Karenina, senza le rotelle di liquirizia da mangiare al cinema, senza Lucio Battisti, senza la Sonata al chiaro di luna di Beethoven, senza le patatine fritte, senza le strisce di Linus e senza i Beatles. Ognuno scelga...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.