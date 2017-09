WhatsApp individua una nuova strada per fare cassa. Il social di proprietà di Facebook ha annunciato di essere al lavoro su WhatsApp Business, una soluzione che permetterà alle aziende di tenere un contatto diretto con i propri clienti, offrendo loro assistenza e servizi di vario tipo via chat. Il bacino potenziale è enorme, così come l'orizzonte di fatturato. È proprio per questo che la versione più avanzata in futuro sarà a pagamento, come ha annunciato il chief operating officer Matt Idema al Wall Street Journal.





Detta così l'idea potrebbe far pensare a un'invasione di spam, ma a quanto pare le aziende dovranno ottenere l'approvazione degli utenti prima di mettersi in contatto con loro. In più, onde evitare truffe, una spunta verde accanto al numero di telefono di ogni singola compagnia garantirà la bontà dell'account business. I vantaggi della digitalizzazione sembrano esserci tutti: la compagnia aerea Klm ha già ottenuto la necessaria certificazione e proprio tramite WhatsApp Business invierà ai suoi passeggeri la conferma della prenotazione, la notifica del check-in, la carta d'imbarco e tutte le informazioni relative al volo.





Facebook ha bisogno degli editori (e viceversa) Carezza di Zuckerberg ai giornali: venite da me, vi farò guadagnare lettori

Insomma, la strada è tracciata. "Nei prossimi mesi - si legge sul blog ufficiale - testeremo nuove funzioni con l'obiettivo di facilitare la comunicazione tra le persone e le aziende con cui vogliono comunicare su WhatsApp. Il nostro approccio è semplice: vogliamo usare quello che abbiamo imparato per aiutare le persone a comunicare con aziende che per loro sono importanti". Le piccole aziende potranno sfruttare l'applicazione gratuitamente, ma in agenda, come detto, c'è anche "una soluzione enterprise per aziende di maggiori dimensioni che operano su larga scala con una base clienti globale, quali compagnie aeree, siti di e-commerce e banche. Queste aziende potranno usare le nostre soluzioni per inviare ai loro clienti notifiche utili, come ad esempio gli orari di un volo, conferme di avvenuta consegna, o altri aggiornamenti".