Amazon Prime Day, le migliori offerte secondo il Foglio

Per il terzo anno consecutivo è arrivato l'Amazon Prime Day, l'evento annuale che propone decine di migliaia di offerte riservate ai clienti Prime. Dalle 18 di oggi, martedì 10 luglio, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 11 luglio, gli sconti riguarderanno praticamente tutti i settori, dall'elettronica all'abbigliamento, dai prodotti per l'infanzia agli oggetti per la casa, dal benessere agli smartphone. L'iscrizione al servizio costa 19,99 euro l'anno ed è possibile revocarla in ogni momento. I primi 30 giorni sono gratis. Tra l'altro Amazon Prime garantisce sconti costanti sulle spedizioni - molte sono gratuite - garantendone alcune entro le 24 ore, e in più è a disposizione il servizio di streaming Prime Video con film e serie tv sulla falsariga di Netflix.



Le offerte dell'Amazon Prime Day sono di due tipi: le offerte lampo si attiveranno durante l'arco delle 30 ore, mentre le offerte del giorno saranno disponibili senza limiti di tempo. Chiaramente si concluderanno in anticipo in caso di esaurimento delle scorte. Amazon, tra l'altro, dà modo di iscriversi a una lista d'attesa e invierà una notifica nel caso il prodotto dovesse tornare disponibile, se ad esempio un altro utente cancellasse l'ordine.





Qui di seguito vi proponiamo alcune delle offerte più interessanti. Il criterio? Il semplice gusto fogliante:





- Questa fotocamera digitale





- Questo notebook



- Questo rasoio elettrico



- Una centrifuga per frutta e verdura



- La serie completa di True Detective



- Un set di utensili per barbecue



- Questo orologio da uomo



- Il bundle Xbox



- Un forno a microonde





- Queste cuffie bluetooth