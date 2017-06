Di scandalo in scandalo Uber si squaglia, perfino Kalanick è a rischio

Roma. Oggi Uber, la app di macchine con autista più famosa del mondo, vive uno stato peculiare di dissociazione. Visto dall’esterno, il business procede spedito. La società espande i suoi servizi in tutto il mondo, nonostante una battuta d’arresto in Cina. A livello di bilancio, Uber continua a perdere soldi, ma questo è comprensibile e quasi auspicabile per un’azienda che si sta espandendo a rotta di collo. Inoltre, rispetto all’anno precedente, le perdite nel 2016 sono state ridotte in maniera...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.