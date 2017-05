Da Venezia a Palermo, ecco il Grand Tour d'Italia di Google

Cultura e know how tipicamente italiano, ma anche arte, architettura, musica e cibo: sono gli elementi principali del Grand Tour d'Italia di Google, che darà la possibilità di scoprire sotto una nuova luce alcuni dei tesori di Venezia, Siena, Roma e Palermo, con 25 video, 38 mostre digitali e oltre mille tra immagini, fotografie e filmati vari, anche a 360 gradi. È una sorta di viaggio digitale su Google Arts & Culture che permetterà, tra le tante altre cose, di guardare da vicino capolavori ad altissima risoluzione e scoprire innovazioni che hanno cambiato per sempre il mondo moderno. Sicuramente una modalità unica per godersi, ad esempio, i fuochi d'artificio nel bacino di San Marco alla festa del Redentore o i preparativi per il Palio di Siena in piazza del Campo.









Ancora, con un clic si può arrivare a Pienza, una piccola cittadina di tremila abitanti che ha dato il via a un nuovo approccio urbano, utilizzato poi nelle più grandi città moderne, come Brasilia. Ci sono le passeggiate virtuali per Roma con annessa fermata alla statua di Pasquino per conoscere la storia delle statue parlanti e delle Pasquinate, in un certo senso precursori dei moderni social media. Il viaggio verso sud arriva fino al teatro Massimo di Palermo, il più grande edificio teatrale lirico d'Italia, e le sue innovazioni, oggi punto di riferimento a più livelli.





L'ambizioso progetto, realizzato in collaborazione con il Comitato giovani della commissione nazionale italiana per l'Unesco, è stato presentato alla Tesa 94 dell'Arsenale di Venezia, dove dal 19 al 21 maggio, dalle 10 alle 20, si terranno una serie di appuntamenti, workshop formativi per imprese, youtuber e start-up e installazioni gratuite per celebrare i tesori della città.