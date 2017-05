Roma. La storia di Snapchat, app social di condivisione di fotografie inventata da due ventenni nel 2011 e diventata popolarissima tra i teenager, soprattutto quelli d’oltreoceano, è da ieri a un bivio storico. Potrebbe diventare uno dei tanti casi di scuola di cannibalizzazione nel mondo tech, in cui è facile che il pesce grande mangi il pesce piccolo, oppure potrebbe trasformarsi in un caso eccezionale di resilienza, in cui in un mercato ormai monopolizzato anche un social network più piccolo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.