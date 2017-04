Ooho, la bottiglia in una bolla che vuole conquistare il mercato

Tre anni fa un trio di ingegneri di Londra ha inventato un’innovativa bottiglia commestibile. La "caramella" d'acqua edibile era stata chiamata Ooho!, – è composta da una membrana gelatinosa che può essere consumata o gettata via – e ora sta cercando di sbarcare sul mercato. Gli ideatori Rodrigo Garcia Gonzalez, Pierre Paslier e Guillaume Couche stanno ora cercando investimenti per 500.000 dollari per avviare la produzione di massa. Realizzare un singolo Ooho! costa solo 2 centesimi, ma i responsabili non hanno specificato a quanto potranno vendere ogni singola bolla. "Ooho! rappresenta una soluzione di imballaggio sostenibile e alternativa alle bottiglie di plastica" spiegano i ricercatori. "È interamente biodegradabile e talmente naturale che potete anche mangiarla". La bottiglia commestibile aiuterebbe i consumatori a sprecare meno plastica e ridurre l’impatto ambientale.

La bolla si ispira ai tuorli d’uovo che grazie a una membrana sottile riescono a trattenere il contenuto liquido. Per creare i blob si utilizza una tecnica chiamata gelificazione, conosciuta in cucina per trasformare i liquidi in gel aggiungendo un agente gelificante. Lo strato gelatinoso non è esattamente una delizia gastronomica, poiché è costituito da alghe brune e carbonato di calcio, ma in ogni caso è commestibile. Poiché l'Ooho è fatto di un doppio strato, le eventuali etichette possono essere posizionate tra i due senza compromettere la qualità dell'acqua all'interno. Le morbide "bottiglie" possono anche avere diverse dimensioni.