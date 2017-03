Dopo il flop del Note 7 Samsung ci riprova col Galaxy S8

La sudcoreana Samsung oggi lancia a New York il suo nuovo Galaxy S8, il rivale dell'iPhone, "l'inizio di una nuova èra", come sostiene il colosso asiatico, pronto a lasciarsi alle spalle il fallimento del Note 7, a un anno di distanza da quello che è considerato il peggior flop della storia. Samsung aveva lanciato il Note 7 nel febbraio 2016 e fin dai primi giorni alcuni utenti hanno iniziato ad avere problemi di surriscaldamento che hanno portano all'esplosione dello smartphone. In meno di un mese,

Samsung è stata costretta, prima a richiamare tutti i device, nella speranza che cambiando la batteria avrebbe risolto il problema, e successivamente a bloccare la produzione e a obbligare tutti gli utenti a spegnere il loro nuovo Samsung Galaxy Note 7. Complessivamente ha ritirato dal mercato 3,1 milioni di pezzi.

Ora ci riprova con il Galaxy S8, che diventerà il suo nuovo smartphone di punta, in una fase particolarmente critica per il gruppo, dopo l'arresto del vice-presidente Lee Jae-Yong, l'erede della dinastia che domina Samsung, implicato in uno scandalo che vede la sua azienda sotto accusa per corruzione e traffico di influenze, in una vicenda che ha portato alla destituzione della presidente della Corea del sud, Park Geun-Hye.

La rivista americana di tecnologia, Verge, ha definito il lancio del Galaxy S8 il "più importante test di tutti i tempi". Anche Samsung ha definito la giornata di oggi "l'inizio di una nuova éra". Finora il gruppo sudcoreano non ha fornito molte informazioni sulle caratteristiche del nuovo prodotto. Sulla base delle immagini divulgate, dovrebbe avere un display curvo più grande da 5.8 pollici, contro i 5.1 pollici dell'S7, con una versione Plus che arriverà a 6.2 pollici. L'altra novità dovrebbe essere l'assistente virtuale Bixby, rivale del Siri di Apple. Il Galaxy S8 dovrebbe arrivare sui mercati a fine aprile a un prezzo tra i 900 e i 1.000 dollari.