L'applicazione Faround consentiva di vedere, tramite un sistema di geolocalizzazione, tutti i locali e i luoghi di interesse nelle vicinanze degli utenti, unitamente alle promozioni e agli sconti offerti dagli stessi locali. Nearby, invece, creatura di Facebook approdata sul social network di Mark Zuckerberg a dicembre 2012 (quattro mesi dopo l’originale) di base funzionava allo stesso modo, tranne che per il sistema di coupon e sconti che caratterizzava Faround.

Facebook è stata perciò condannata a non utilizzare, diffondere e sfruttare l'applicazione; a ritirarla dal commercio per il territorio italiano; Facebook Inc., la casa madre, Facebook Srl, la società italiana, e Facebook Ireland, la sede fiscale europea, sono condannate a pagare una penale pari a 5 mila euro per ogni giorno di ulteriore utilizzo dell'applicazione suddetta successivamente al decorso di 60 giorni dalla sentenza; a disporre la pubblicazione di sentenza di condanna su due quotidiani nazionali italiani e per quindici giorni sul sito www.facebook.com ; infine a risarcire i danni alla società italiana e a restituirle l'indebito profitto ricavato finora con Nearby.