Elon Musk vuole scavare. Da dicembre, il ceo di Tesla e di SpaceX, uno degli uomini più vulcanici del mondo, ha una nuova ossessione, il traffico, e una soluzione: scavare enormi tunnel sottoterra per guidare in santa pace, magari macchine Tesla elettriche. Musk ha iniziato a twittare a metà dicembre: “Il traffico mi sta facendo impazzire. Costruirò una macchina perforatrice per i tunnel e inizierò a scavare”, per poi ribadire: lo farò davvero, non è uno scherzo.

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) 17 dicembre 2016

It shall be called "The Boring Company" — Elon Musk (@elonmusk) 17 dicembre 2016

L’azienda, ha twittato Musk, potrebbe chiamarsi “The Boring Company”, dove Boring significa scavare, perforare, ma sembra anche una citazione scherzosa della parodia su Twitter di Musk (BoredElonMusk, appunto), in cui il finto imprenditore fa esattamente ciò che ha fatto quello vero: spara sui social idee futuristiche su nuove macchine e nuovi progetti per l’umanità.

Eye tracking blog platform that does not allow comments to be posted until entire article is read. — Bored Elon Musk (@BoredElonMusk) 10 giugno 2016

Elon Musk ama i tunnel. Uno dei suoi mille progetti è Hyperloop, una specie di sotterraneo che viaggia ad altissima velocità all’interno di un tubo ad altissima pressione. Il mezzo, che è stato testato con successo per piccolissime tratte, dovrebbe avere una velocità media di 1.000 chilometri all’ora.

Così, in una mini intervista a The Verge, Musk ha ribadito la sua intenzione di iniziare a scavare: “Senza tunnel, rimarremo bloccati nel traffico per sempre. Penso davvero che i tunnel saranno la chiave per risolvere i blocchi cittadini. Rimanere bloccati nel traffico fa male all’anima. Le macchine che si guidano da sole renderanno la cosa ancora peggiore perché renderanno i viaggi in macchina più convenienti”. Musk l’ha ribadito ieri su Twitter: siamo quasi pronti a scavare.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25 gennaio 2017

Ma mentre il patron di Tesla di diletta in progetti sotterranei, c’è chi guarda al cielo: giusto la settimana scorsa Airbus ha annunciato la messa a punto di mezzi per il trasporto personale a guida automatica e soprattutto volanti. Sì presentano così due possibilità futuristiche: meglio un’umanità volante o un’umanità che guida sottoterra?