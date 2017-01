La batteria dietro l'esplosione dei Galaxy Note 7. Per Samsung un danno da 5,3 miliardi

È la batteria la causa delle esplosioni dei Galaxy Note 7 di Samsung. L'indiscrezione del Wall Street Journal è stata ufficialmente confermata dall'azienda sudcoreana. In poche parole, le dimensioni “irregolari” delle batterie non permettevano una corretta adesione agli smartphone: da qui il surriscaldamento e le esplosioni. Indagini e test interni, incrociati con il lavoro delle tre organizzazioni industriali indipendenti UL, Exponent e TÜV Rheinland (specializzate in controllo qualità), non lasciano più dubbi.

We’ve identified the cause of the Galaxy Note7 cases. Find out what happened and why it won't happen again. https://t.co/SBjhPoRhc3 pic.twitter.com/hFGlaJygJz — Samsung Mobile (@SamsungMobile) 23 gennaio 2017







Koh Dong-Jin, responsabile della divisione telefonia mobile di Samsung, si è scusato con i clienti, assicurando che l'imbarazzante vicenda porterà a “rafforzare la sicurezza delle batterie agli ioni di litio non solo per noi, ma per tutta l'industria”. I controlli qualità sulle batterie da oggi saranno declinati in otto procedure: “Ora più che mai siamo decisi a guadagnarci la fiducia dei clienti con l'innovazione sulla sicurezza come porta per illimitate e incredibili possibilità di nuove esperienze”, ha aggiunto Koh Dong-Jin.





Dopo varie polemiche, nell'ottobre scorso Samsung si è vista costretta a ritirare dal mercato il suo Galaxy Note 7 - circa 2,5 milioni di apparecchi - sospendendo la produzione. Uno scherzetto da 5,3 miliardi di dollari.