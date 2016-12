A che punto è la costruzione della Gigafactory di Tesla

A che punto è l'avveniristico e costosissimo progetto del Ceo di tesla, Elon Musk? Il videomaker Matthew Roberts mostra in questo filmato in 4k un tour aereo sopra la Gigafactory di Tesla, con una vista mozzafiato sul processo di costruzione. La Gigafactory si trova a Sparks, Nevada ed è un'enorme fabbrica di batterie alimentate a energia solare: Musk dice che se ne costruissimo 100, avremmo risolto il problema dell'energia sostenibile. La Gigafactory è stata inaugurata a luglio 2016 ma è ancora in costruzione. Una volta ultimata, si stima che sarà grande quanto cento campi da calcio. Sarà uno degli edifici più estesi al mondo, secondo solo al cantiere Boeing di Everett, nello stato di Washington. L’obbiettivo di Musk è quello di produrre batterie sufficienti ad alimentare 500mila automobili entro il 2018 e sostenere l’espansione di Powerwall, la batteria domestica prodotta da Tesla, oltre a rendere le batterie a energia solare sempre più economiche.