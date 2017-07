Il giornale live

Il giornale più bello d’America non esiste. Nel variegato mondo dell’editoria soprattutto stampata, tra i tanti tentativi di sopravvivere, ecco un altro business model dei più bizzarri. Negli Stati Uniti la rivista del momento si chiama California Sunday Magazine (anche se non esce tutte le domeniche, anzi è un bimestrale): ha già vinto tutti i premi possibili, è stato definito “il New Yorker californiano” e ha una particolarità, nasce a teatro. Ce lo racconta il direttore e fondatore, Doug...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.