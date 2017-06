San Francisco. Dopo quindici anni torna un volo diretto tra l’Italia e la Silicon Valley. La comunità degli startupper esulta, finalmente non saranno più necessarie quelle 20 e passa ore di volo con stop a Londra, Amsterdam, Parigi o Zurigo (ognuno ha la sua ricetta e i suoi trucchi, tutti evitano come la peste il Jfk). Il ceo di Norwegian Air, low cost norvegese in grande spolvero, ha annunciato infatti le nuove rotte e tra queste c’è un Fiumicino-Oakland. Oakland,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.