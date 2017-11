Il Diavolo contro il Toro e l'inizio dell'èra Oddo a Udine. La domenica nel pallone

GENOA-ROMA

(domenica ore 15, arbitro Giacomelli di Trieste)

Prima sconfitta in Champions League per la Roma, anche se la caduta di Madrid contro l'Atletico non intacca la fiducia: difficile immaginare il Qarabag protagonista di un colpaccio all'Olimpico. Nel frattempo, meglio tenere alta la tensione, visto che il Genoa ha subito vinto non appena ha cambiato allenatore (Ballardini per Juric). Di Francesco aspetta che si risvegli Dzeko, che ha incrociato le braccia in campionato dal 1° ottobre: manca lavorasse per Amazon.