Londra. Ve lo meritate, Carlo Tavecchio. Anzi, ve lo sareste meritato. Ho seguito ieri quel capolavoro che è stata la conferenza stampa in cui l’ormai ex presidente della Figc ha annunciato le sue travagliate dimissioni. Un capolavoro degno del vostro cinema migliore, roba che Carlo Verdone avrebbe pagato oro per potere mettere in bocca a un suo personaggio certe frasi: tempi comici perfetti, sguardi da attore consumato, enfasi nei momenti giusti, battute piazzate là dove serviva, e un inoppugnabile sfilza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.