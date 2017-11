L'eterno ritorno di Ballardini e l'eredità di Galeone. La domenica nel pallone

CROTONE-GENOA

(ore 12.30, arbitro Tagliavento di Terni)

Genoa in caduta verticale. Preziosi, come sovente gli capita, batte le vie che meglio conosce: licenziamento e scelta dell’usato sicuro. Per la terza volta torna in panchina Ballardini, due salvezze in rossoblù dopo aver preso il posto di Gasperini (2010) e Delneri (2013). Buon lavoro!