Il derby di Roma per dimenticare la Nazionale

ROMA-LAZIO

(sabato ore 18, arbitro Rocchi di Firenze)

La passata stagione il bilancio si chiuse in equilibrio: due vittorie a testa perché si giocò anche in Coppa Italia e la semifinale fece male alla Roma, con un successo vanificato dalla differenza reti. Oggi Di Francesco e Inzaghi propongono un calcio differente ma produttivo per entrambi, con una comune tendenza a non offrire il fianco. Solita curiosità intorno a quanto accadrà tra i tifosi, soprattutto dopo la scivolata biancoceleste su Anna Frank.