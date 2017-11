La rinascita di El Shaarawy e il funerale di Montella. La domenica nel pallone

INTER-TORINO

(ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Undici gol in altrettante partite per Icardi, la metà di quelli realizzati dall'Inter, ma siamo abituati ai ritmi alti dell'argentino come ai selfie della sua signora Wanda Nara. La novità è invece vedere Belotti arrancare. Vero che è rimasto fuori in tre occasioni per infortunio, ma tre reti in otto gare non sono da lui. E il Torino ne risente.