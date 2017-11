La malinconia di Destro e il derby della Lanterna. Il sabato nel pallone

BOLOGNA-CROTONE

(ore 18, arbitro Pasqua di Tivoli)

Fino a tre anni fa Mattia Destro era uno degli attaccanti più convincenti della serie A. Pagato una quindicina di milioni dalla Roma, segnava con buona costanza, con gol quasi mai banali. Poi il buio, tra problemi fisici e tendenza alla malinconia. A Bologna hanno investito su di lui nel 2015 e ancora non riescono a capirlo. Ultimo gol, il 14 maggio. Torna disponibile Palacio, Donadoni potrebbe metterlo alle spalle di Destro, come tutor e come stimolo.