Il Milan spera nel Locatelli bis, la Roma in Di Francesco. Il sabato nel pallone

MILAN-JUVENTUS

(ore 18, arbitro Valeri di Roma)

Il turno infrasettimanale ha rivitalizzato il Milan, che attende la Juventus con qualche ambizione. Giusto un anno fa i rossoneri vinsero con una rete di Locatelli: oggi, come ieri, inseguono, anche se di mezzo c'è stata la rivoluzione al mercato. Manca per squalifica Bonucci, il pezzo pregiato, che salta così il confronto con la squadra dove ha vinto sei scudetti. I maligni hanno detto che la sua assenza si è già fatta notare nel successo sul Chievo… Juventus che vince andando contronatura. Allegri non ha fatto in tempo a chiedere di subire meno reti che ne ha incassate sei in quattro partite, segnandone però tredici. Occhio comunque a Kalinic, che un golletto ai bianconeri lo fa sempre.