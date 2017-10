Si torna in campo. Giampaolo sfida l'Inter (e il suo futuro?)

INTER-SAMPDORIA

(stasera ore 20.45, arbitro Guida di Torre Annunziata)

Si guarda al passato per imparare, Spalletti lo ha fatto avendo nella memoria l'Inter di Mourinho. Primo, non prenderle: questo l'insegnamento. Così, in casa del Napoli, ha parcheggiato un paio di pullman in area e i nerazzurri sono usciti indenni dalla trasferta. Inter imbattuta e seconda in classifica. Anticipo da seguire contro la Sampdoria, società da cui arrivano giocatori mai banali per le sorti nerazzurre (Icardi, Eder e, per ultimo, Skriniar). Un domani potrebbe trasferirsi anche l'allenatore, visto che Giampaolo ha sempre manifestato simpatie interiste.