Il quasi record del Benevento e la graticola di Montella. La domenica nel pallone

CHIEVO-VERONA

(ore 12.30, arbitro Abisso di Palermo)

Torna il derby di Verona, quello dalla storia più recente e quello di minore impatto mediatico. Ma parliamo di una città di 250.000 abitanti, riuscire a mantenere due squadre in serie A sa tanto di miracolo calcistico. Il Chievo guarda in alto dalla classifica, il Verona si è risvegliato. Ha battuto il Benevento, impresa non complicata, ma è servito per sbloccarsi.