I gol di Icardi e l'astinenza di Budimir. Il sabato nel pallone

SAMPDORIA-CROTONE

(ore 18, arbitro Calvarese di Teramo)

Piano piano la Sampdoria sta trovando un suo posto al sole. Al netto degli atteggiamenti un po' così del presidente Ferrero, si sono poste solide basi, nella società come nella squadra, oggi sesta. Il Crotone è l'opportunità per un ulteriore passo in avanti. Tra i calabresi è tornato quel Budimir che in blucerchiato fece da spettatore la passata stagione. Non segna dal 23 aprile 2016, la legge dell'ex potrebbe ridestarlo.