Il derby Inter-Milan e un posticipo “da Serie B”. La domenica nel pallone

FIORENTINA-UDINESE

(domenica ore 12.30, arbitro Irrati di Pistoia)

Giovanni Simeone e Maxi Lopez hanno in comune un passato al River Plate e chi vive per il calcio argentino sa quanto significhi avere radici comuni. Il primo è il giovane punto di riferimento in attacco di una Fiorentina ancora alla ricerca di un'identità, il secondo è diventato l'acquisto last minute per dare peso a un'Udinese cui mancava un centravanti vero. Per entrambe, comunque, la strada è ancora lunga.