Montella sfida il suo passato, con l'ombra di Ancelotti

NAPOLI-CAGLIARI

(domenica ore 12.30, arbitro Abisso di Palermo)

Sei vittorie su sei e 22 reti all'attivo. Il Napoli tiene il passo della Juventus in Italia per successi mentre, in Europa, nessuno tiene il passo azzurro per gol: non ci sono squadre in grado di segnare con tale frequenza, nemmeno nella più allegra Spagna. Sarri trova sempre un motivo per lamentarsi (e il campo di Ferrara dove si è fatto tanto male Milik, e il gol preso dal Feyenoord...). I tifosi se ne sbattono e pregustano altro divertimento con il Cagliari.