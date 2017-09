Benvenuti nella storia della bicicletta: si corre l'Eroica

E’ strada antica, bianca che ricorda tutta una storia di scatti e fughe, di imprese e delusione. Ovviamente a pedali. E’ polvere se c’è il sole, fango se dal cielo gronda acqua. In pratica una riedizione in un giorno di decenni e decenni di corse, un compendio, a guardare le due ruote che da Gaiole in Chianti partono e che per il Chianti corrono, di come si è evoluto ciclismo e la bicicletta.