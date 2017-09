A Udine Giampaolo sfida il maestro Delneri. Il sabato nel pallone

UDINESE-SAMPDORIA

(sabato ore 18, arbitro Fabbri di Ravenna)

Quando si parla di Giampaolo, tutti lo ritengono un figlioccio di Galeone. I due avevano lavorato assieme a Pescara, il tecnico della Sampdoria ha sicuramente appreso diversi insegnamenti. In realtà lui ha sempre raccontato che il suo punto di riferimento è stato Delneri, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Ecco, adesso se lo ritrova davanti. Giampaolo guida una squadra in forma, Delneri è in bilico a Udine. Proprio l'allievo rischia di dare la spallata definitiva al maestro.