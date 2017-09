L'Inter in cerca di certezze e la sfida Chiesa-Gomez. La domenica nel pallone

SAMPDORIA-MILAN

(domenica ore 12.30, arbitro Valeri di Roma)

Sampdoria convincente in questa prima fase, anche a Verona le è mancato poco per vincere. La solidità dei blucerchiati diventa il secondo banco di prova per il Milan, anche perché Zapata e Quagliarella sono decisamente più attendibili dei Paloschi e Borriello visti mercoledì sera. Il primo esame, ai rossoneri, non era andato benissimo, sculacciati a Roma dalla Lazio. Ma la difesa era ancora quella a quattro, con un uomo in meno è salita di tono. Vedremo, comunque.