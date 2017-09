Bologna-Inter è un filo di illusioni nerazzurre

Quattro partite e quattro vittorie consecutive: come due anni fa, con Mancini in panchina. Un'illusione, quella dell'Inter, che durò cinque giornate, prima di essere frantumata in casa dalla Fiorentina. Anche per questo i tifosi nerazzurri più accorti attendono lo sviluppo del campionato prima di lasciarsi andare a speranze di gloria. Certo, l'impressione di solidità data da Spalletti è notevole, ma la realtà è sempre in agguato. Bologna-Inter inaugura i turni infrasettimanali della serie A. Duello tra argentini di ieri e di oggi: Palacio ha trovato un anno di contratto in rossoblù, Icardi deve ancora prendersi i nerazzurri sulle spalle.