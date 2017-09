L'amor tempestoso di Borriello e l'indigesta Udinese per il Milan. La domenica nel pallone

SASSUOLO-JUVENTUS

(ore 12.30, arbitro Massa di Imperia)

La Champions League ha fatto scoprire distanze inaspettate tra la Juventus e l'Europa. Parliamo di chi è arrivato in finale contro il Real Madrid, eppure l'altra sera – a Barcellona – sembrava fossero trascorsi anni e non mesi da quella sera, soprattutto per la personalità in campo. Come se Messi fosse più libero dopo l'addio di Neymar e la difesa bianconera ancora slegata in assenza di Bonucci. Controprova con il Sassuolo, meno scintillante con Bucchi in panchina, ma sempre pericoloso.