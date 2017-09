L'assist di Spalletti ai giornalisti e le difficoltà di vincere a Roma. Il sabato nel pallone

CROTONE-INTER

(ore 15, arbitro Banti di Livorno)

Spalletti sta facendo di tutto per dare ragione alla critica: in estate si scriveva e si diceva che sarebbe stato il valore aggiunto dell'Inter, così è (finora) stato. Di più. Se vince a Crotone, il tecnico infila il quarto successo consecutivo da inizio campionato: non gli era mai successo. A Crotone cercano invece i gol, i rossoblù sono gli unici a non aver ancora segnato.