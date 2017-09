Sampdoria-Roma rinviata per pioggia e i “vecchietti” di Juventus-Chievo. Il sabato nel pallone

JUVENTUS-CHIEVO

(sabato ore 18, arbitro Fabbri di Ravenna)

Non sono squadre per giovani: tra i titolari la Juventus ha una età media di quasi trent'anni (pur con gente come Rugani e/o Dybala e Bernardeschi), il Chievo di quasi trentadue. Nessuno come loro allontana la pensione in Italia, magistratura ed università escluse. Un particolare che in Nazionale – vedi alle voci Buffon e Barzagli – ha finito per pagare in negativo. Ma nel comodo giardino della serie A, i vecchi non li togli dal campo. Altro che trovarli seduti in panchina.