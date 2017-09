Sul centrale di Wimbledon, ma non a Wimbledon nel senso dei Championship, Juan Martín del Potro indossava una maglia celeste: 4 ore e 26 minuti di gioco, 19-17 al meglio del terzo set, ovvero la partita più lunga in un due su tre mai giocata. Semifinale del torneo olimpico di Londra. Persa. Delpo strinse la mano a Roger Federer e si andò a sedere al suo posto: l’asciugamano in testa, una bottiglietta con un liquido rosastro nella mano che spuntava...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.