L'horror Fiorentina e i tormenti di Belotti. La domenica nel pallone

TORINO-SASSUOLO

(domenica ore 18, arbitro Mazzoleni di Bergamo)

Se doveva concretizzarsi un errore del Var, la vittima non avrebbe potuto che essere il Torino: la sua storia è fatta di grandi torti. O grandi sfighe, vedete voi. La tecnologia non deresponsabilizza il gesto umano, i granata lo hanno provato sulla propria pelle a Bologna. C'è il Sassuolo per mettersi tutto alle spalle, con le ultime paure legate all'assedio finale per portare via Belotti.