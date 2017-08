Ritorna la serie A. Tutto quello che c'è da sapere sugli anticipi del sabato

JUVENTUS-CAGLIARI

(sabato ore 18, arbitro Maresca di Napoli)

Da Cardiff in poi, solo ceffoni. Un conto è però incassarli in Europa, un altro in Italia, dove si è abituati a darli. La sconfitta in Supercoppa contro la Lazio è stata solare, dimostrando come il divorzio da Bonucci (troppo frettolosamente salutato dai soliti superficiali social) sarà complicato da gestire. La Juventus riparte da un avversario in teoria soft. Nel Cagliari è venuto meno pure Borriello, per contrasti degli ultimi giorni con il tecnico Rastelli. A proposito: l'ad Marotta si è accorto che il mercato così organizzato è eccessivamente lungo, con troppi mal di pancia di giocatori che vogliono andar via a calendario in corso. Benvenuto finalmente nel club, ma il nome Spinazzola dice nulla?