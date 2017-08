Il senso dell'affare

Neymar adesso aspetta solo di giocare. Ha aspetta un transfer che il Barcellona ha negato a lungo al Paris Saint-Germain, non si capisce bene se per ripicca, per vendicare un oltraggio o per la denuncia di una presunta irregolarità. Duecentoventidue milioni sono tanti, per molti troppi, ma sono la quotazione che il Barça stesso aveva fatto di Neymar: è bizzarro trovare qualcuno che è disposto a darteli e poi dire che è una vergogna. E’ fatta, è successo, adesso basta....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.