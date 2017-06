357 mila

I residenti nella capitale del Galles secondo l’ultima stima fornita nel 2015 dal governo britannico.

3

Secondo i dati del ministero della Cultura, dei media e dello sport, Cardiff è la terza città più sportiva del Regno Unito. Il 67 per cento dei suoi abitati pratica regolarmente uno sport.

27 mila

Sono gli abitanti di Cardiff che giocano a calcio, agonisticamente o saltuariamente, almeno una volta al mese secondo le stime del ministero dello Sport britannico. Sono 35 mila invece le persone che praticato il rugby almeno una volta al mese in città.

58,8

Sono i litri di birra bevuti in media all’anno dai cittadini della capitale gallese. E’ il dato più basso tra tutte le capitali del Regno Unito. In tutto il suolo britannico il consumo medio pro capite è pari a 67 secondo i dati di Brewers of Europe (2015).

74.500

E’ la capienza del Millenium Stadium, nel quale sabato 3 giugno si giocherà la finale della Champions League 2016/2017 tra Juventus e Real Madrid.

1997

E’ l’anno nel quale sono iniziati i lavori di costruzione dell’impianto, quando il Galles si aggiudicò l’organizzazione della quarta edizione della Coppa del mondo di rugby, quella del 1999. Lo stadio è stato inaugurato il 26 giugno 1999. La prima partita è stata un’amichevole tra le nazionali di rugby del Galles e del Sudafrica. Vinsero i padroni di casa per 29-19.

130 milioni

E’ stato il costo complessivo dell’impianto. Lo stato, tramite i proventi della lotteria nazionale, contribuì con 46 milioni di sterline, 23 milioni furono finanziati con le concessioni dei posti a sedere, 7 li versò la città di Cardiff, il resto fu ottenuto tramite prestito bancario.

2

Sono i titoli conquistati dal Cardiff City Fc, il club calcistico più importante della capitale gallese che ora milita nella serie B britannica. Novant’anni fa i Bluebirds riuscirono a conquistare la Coppa d’Inghilterra e la Charity Shield.