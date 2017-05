CAGLIARI-MILAN

(domenica ore 15, arbitro Abisso di Palermo)

Dopo tre stagioni di assenza, il Milan torna in Europa. Non è la Champions League dei passati trionfi, ma la più piccola Europa League. Traguardo comunque importante, alzi la mano chi lo avrebbe immaginato all'inizio della stagione, fatta di acquisti al risparmio. Ora si mette mano al primo mercato dell'epoca post-Berlusconi. La nuova proprietà cinese aveva faticato a raccogliere i capitali per acquistare il club, sarà interessante vedere come si muoverà per rinforzare l'organico: sarebbe già un successo non perdere Donnarumma, vista l'insofferenza dell'ineffabile Raiola.