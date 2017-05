ATALANTA-CHIEVO

(sabato ore 18, arbitro Celi di Bari)

Per l'Atalanta è stata una stagione, come si usa dire, storica. Gli applausi per il bel gioco, l'inserimento tra le grandi, il ritorno in Europa dopo ventisei anni: tutti chiedono a Percassi di non smontare il giocattolo costruito da Gasperini. Il presidente farà qualche concessione di mercato (vedi alla voce Kessie) ma è ambizioso e attento ai bilanci: l'acquisizione dello stadio lo dimostra, a Bergamo hanno voglia di divertirsi ancora. A suo modo anche il Chievo può chiudere soddisfatto, dopo aver mantenuto nuovamente quella serie A riconquistata nel 2008. Ed è tornato il Verona, per regalare il quinto derby cittadino al campionato.