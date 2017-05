FIORENTINA-LAZIO

(sabato ore 18, arbitro Celi di Bari)

Stadio/1. Gli ultimi risultati imbarazzanti della Fiorentina e la contestazione permanente in città avevano spinto qualcuno a ipotizzare un disimpegno dei Della Valle. Curioso farlo oggi, dopo che è arrivato il tanto sospirato via libera al nuovo stadio. Calcio e mattone vanno sempre più di pari passo e ai Della Valle piace monetizzare, come avviene con Cairo dopo averlo combattuto in Rcs. In attesa di Pioli, Sousa trova una Lazio appagata (forse) dall'Europa League ormai raggiunta e già proiettata sulla finale di Coppa Italia, mercoledì contro la Juventus.