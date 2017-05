NAPOLI-CAGLIARI

(sabato ore 18, arbitro Giacomelli di Trieste)

A Napoli guardano al presente. La crisi della Roma ha reso possibile il secondo posto, quello che conduce in Champions League senza lo spareggio estivo, in grado di condizionare preparazione e stagione. E umori, in caso di eliminazione. Sarri prosegue con i tre piccoletti, con buona pace del guarito Milik e dell'acquisto invernale Pavoletti: come dargli torto? A Cagliari guardano al futuro. La salvezza è acquisita, più che della nuova squadra scocca l'ora del mattone. Il presidente Giulini si è inventato lo stadio provvisorio: in quattro mesi nascerà la Sardegna Arena, un bel prefabbricato in attesa del nuovo Sant'Elia che verrà.