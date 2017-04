I tormenti di Belotti e Schick in Torino-Sampdoria

(sabato ore 20.45, arbitro Massa di Imperia) I tormentoni di mercato sono stati avviati da tempo e con buone ragioni, visto quanto combinano i due attaccanti in questione. Da una parte Belotti e la maxiclausola per una sua cessione all'estero, dall'altra Schick e i corteggiamenti delle big. I loro allenatori – a parole – vorrebbero tenerli, ma lasciano intendere come la strada dell'addio sia già segnata. Partita tra due squadre tranquille, per il Torino una semplice tappa d'avvicinamento alla settimana che, nell'arco di tre giorni, propone i due appuntamenti più sentiti dalla tifoseria granata: Superga e il derby.