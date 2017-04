ATALANTA-BOLOGNA

(sabato ore 18, arbitro Russo di Nola)

A furia di tessere le lodi dei giovani rampanti, si dimentica la classe operaia. All'Atalanta è ben rappresentata da Jasmin Kurtic, 28 anni, in Italia dal 2010, prima di Bergamo mai due stagioni consecutive nella stessa squadra. Gasperini ne ha fatto uno dei punti di forza a centrocampo, uno di quelli di cui ti accorgi quando resta fuori. Goleador, perfino. Nell'ultima giornata ha messo paura alla Roma con la sesta rete stagionale, una in più di Petagna, che sarebbe il centravanti ma che preferisce aiutare creando le occasioni per gli altri. Un particolare di una macchina (quasi) perfetta e che chiede al Bologna i tre punti per inseguire l'Europa e portare la classe operaia in Paradiso.