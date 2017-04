INTER-MILAN

(sabato ore 12.30, arbitro Orsato di Schio)

Alla fine la cessione si è concretizzata, giusto in tempo per offrire il primo derby cinese in Italia. Dopo 31 anni si chiude l'era di Silvio Berlusconi, che potrà dedicarsi interamente a politica e aziende. Per come stanno andando le cose, la prima pare averne maggior bisogno. Da una parte Zhang Jindong, dall'altra Li Yonghong, che – alla fine – ha rastrellato i 740 milioni per acquistare il Milan. Resta il dubbio su come potrà proseguire, vista la fatica fatta per trovare questi soldi. Ma è un problema da porsi più avanti, ora c'è un derby che l'Inter affronta ridimensionata dai risultati (sconfitte con Sampdoria e Crotone) e con il Milan in vantaggio di due punti in classifica. Si gioca alle 12.30, con un occhio alle nuove proprietà e a mercati che dovranno portare soldi.